Opnieuw inzamelingsactie hulpgoederen voor Oekraïne

wo 20 september 2023 11.42 uur

EASTERMAR - In Eastermar is de vijfde inzamelingsactie begonnen voor transport met hulpgoederen naar Moldavië / Oekraïne. De actie is in samenwerking met Stichting Mensenkinderen.

Er is grote behoefte aan eten, babyvoeding en hygiëne producten. Ook kleding, lakens, matrassen en bedden zijn van harte welkom. De spullen kunnen ingeleverd worden bij de familie De Jong aan de Sumarderwei 3 in Eastermar.

Moldavië vangt veel oorlogsslachtoffers op uit Oekraïne maar het land is een erg arm land en heeft de goederen hard nodig.