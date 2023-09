Nest van Aziatische hoornaar gevonden in Burgum

di 19 september 2023 15.41 uur

BURGUM - Een nest van de Aziatische hoornaar is deze maand aangetroffen bij Burgum. De provincie Fryslân is begin deze week ingelicht en zal naar verwachting het nest verwijderen.

In Jubbega werden eerder al twee nesten van de Aziatische hoornaar verwijderd. Omdat het een invasieve exoot betreft die nog niet in de provincie Fryslân voorkomt heeft de provincie besloten om de soort te bestrijden.

Het nest in Burgum werd aangetroffen in het waterwingebied aan de Zomerweg tussen Burgum en Noardburgum. Het nest was duidelijk te zien in de boom omdat het al vrij groot was geworden.

Bedreiging

De Aziatische hoornaar is een invasieve exoot die is opgenomen op de Unielijst van de Eu exotenverordening. Opname op de Unielijst betekent dat de soort bestreden moet worden. Dit omdat Aziatische hoornaar een soort is die van origine niet in ons land voorkomt en een bedreiging vormt voor de lokale biodiversiteit.

De Aziatische hoornaar eet onder meer inheemse bijen, vliegen, rupsen en vlinders. Daarnaast worden ook honingbijen door deze soort bedreigd. De steek van een Aziatische hoornaar is vergelijkbaar met die van een wesp: pijnlijk maar niet levensbedreigend tenzij iemand allergisch is of op een kwetsbare plek wordt gestoken.

Aziatische hoornaar melden

Zowel de nesten in Jubbega als Burgum zijn gemeld via www.waarneming.nl. Iedereen kan een waarneming van een soort toevoegen via deze website. Dat geldt voor inheemse planten en dieren, maar dus ook voor invasieve exoten zoals de Aziatische hoornaar. De provincie Fryslân neemt daarna actie om het nest te verwijderen.

