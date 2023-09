Eise Eisinga Planetarium krijgt Werelderfgoed status

di 19 september 2023 12.12 uur

FRANEKER - Het is feest in Franeker, want vanaf vandaag is het Eise Eisinga Planetarium een Unesco Werelderfgoed-erkenning rijker. Een presentatie van wereldklasse waar al tientalen jaren aan gewerkt is.

Van de dertien Nederlandse Unesco werelderfgoederen zijn er nu drie te beleven in Friesland. Een mooi moment om stil te staan bij alle rijkdom in úse provinsje.

Koninklijk Eise Eisinga Planetarium

Een bezoek aan het planetarium is als een buitengewone reis door het zonnestelsel. Het museum vertelt het verhaal van een wolkammer die besloot een werkend planetarium in zijn woonkamer te bouwen. De Planetariumkamer is waar alles om draait, letterlijk. Het model bevat zes planeten en werkt nog steeds. Daarmee is dit het oudste werkende planetarium ter wereld.

Naast de Planetariumkamer kan er door het oude woonhuis van de familie Eisinga gewandeld worden, is er een uitgebreide verzameling historische astronomische instrumenten te bewonderen en van alles te leren over de sterrenkunde. Een interactieve ervaring voor jong én oud.

Volgens museumdirecteur Adrie Warmenhoven is het geen wonder dat het planetarium de Unesco status heeft behaald. 'Het Planetarium is echt uniek in de wereld. Het oudste nog werkende planetarium ter wereld, waar sinds 1781 bezoekers zich dagelijks verwonderen over de schoonheid van ons zonnestelsel en de sterrenhemel. Eisinga verdient deze waardering vanuit de Unesco’.

Friese saamhorigheid

De Unesco werelderfgoed status verdienen is een tijdrovend proces. Bijna twintig jaar heeft het geduurd van aanmelding tot beoordeling van het Planetarium. Met een team van experts is tot op detail niveau gewerkt aan een passend plan om de uitzonderlijke universele waarde nauwkeurig te beschrijven, evenals een managementsplan om het nieuwe erfgoed te behouden voor volgende generaties. Hiervoor kwam hulp uit een verrassende hoek.

Samen met twee reeds bestaande erfgoederen is gekeken naar de beste aanpak voor Franeker. Het Ir D.F. Woudagemaal heeft sinds 1998 de Unesco status en de Koloniën van Weldadigheid sinds 2021 en zijn met recht ervaringsdeskundigen te noemen.

Unesco Werelderfgoed in Friesland

Met de officiële benoeming in Franeker zijn er in Friesland verre weg de meeste Unesco sites van Nederland te beleven. Zo hebben het imposante Ir. D.F. Woudagemaal en de Waddenzee deze status gekregen. Daarnaast is Friese hoofdstad Leeuwarden uitgeroepen tot Unesco City of Literature.

Om deze bijzondere plekken onder de aandacht te brengen, heeft Visit Friesland een speciale Unesco beleefroute ontwikkeld. Hiermee is het mogelijk om binnen vier dagen vier verschillende werelderfgoederen te ontdekken. Ook wordt er inspiratie gegeven om het bezoek aan te vullen met mooie locaties en activiteiten. De route is bij uitstek geschikt om met de camper of auto te doen.

Benieuwd geworden naar het Eise Eisinga Planetarium en de andere Friese Werelderfgoederen? Kijk dan eens op: www.friesland.nl/beleef-unesco