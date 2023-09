Mooi weer op Vistival 2023 in Wierum

za 16 september 2023 22.25 uur

WIERUM - Onder mooie weersomstandigheden vond zaterdag weer het Kaatsen / Vistival plaats op het kaatsveld in Wierum. Er deden diverse parturen mee aan de Vistival kaatspartij.

In de tent was er volop drinken verkrijgbaar maar was er natuurlijk ook gelegenheid om van de heerlijke vis te genieten. In de tent werd er volop vis gebakken.

Elk jaar gaat de opbrengst naar een goed doel. Dit jaar was dit voor de KNRM van Lauwersoog. Deze stond op het terrein met een kar met artikelen van de KNRM winkel.

FOTONIEUWS