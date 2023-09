Dronken automobilist gestrand bij ovonde

za 16 september 2023 17.02 uur

HURDEGARYP - Een 33-jarige automobilist en zijn maat strandden vrijdagavond op de toerit naar de ovonde bij Hurdegaryp. De linker voorband van de auto was van de velg.

De politie kwam omstreeks 23.15 uur ter plaatse. Al snel werd duidelijk dat de heren vermoedelijk iets in Noardburgum hadden geraakt. Ze zijn daarna nog een stuk doorgereden in hun auto met Bulgaars kenteken.

De 33-jarige bestuurder zonder vaste woon- of verblijfplaats is ter plaatse door de politie aangehouden. Hij had te diep in het glaasje gekeken. Beide mannen gedroegen zich agressief naar de agenten toe.

Een bergingsbedrijf is uiteindelijk ter plaatse gekomen om de Audi af te voeren. Mogelijk is de bestuurder in Noardburgum met iets in botsing gekomen. Een oliespoor op de weg was 's nachts nog stille getuige.

