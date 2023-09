Vrouw rijdt onder invloed van drugs met kind in de auto

do 14 september 2023 14.45 uur

LEEUWARDEN - Tot twee keer toe werd een 32-jarige inwoonster van De Westereen betrapt op het rijden onder invloed van drugs. Eenmaal had ze zelfs een kind in de auto.

Slingerend over de Centrale As

Op 11 augustus 2021 en ruim een half jaar later, op 16 mei 2022, werd de Westereense erop getrappeerd dat ze onder invloed in de auto zat, eenmaal met een kind in de auto. De eerste keer kreeg de politie een melding dat een bestuurder slingerend over de Centrale As reed, met een kind achterin de auto. De vrouw was al thuis toen ze werd aangehouden.

Motorkap was warm

Ze beweerde dat ze niet had gereden, maar een agent voelde dat de motorkap warm was.

De vrouw had boodschappen gedaan. De tweede keer had ze haar auto een heg in gestuurd.

Haar rijbewijs was inmiddels geschorst, ze had beide keren speed en GHB gebruikt. Op een eerdere zitting in maart verklaarde de Westereense dat ze destijds was verslaafd aan GHB.

Drugs was 'de handel van anderen'

Die keer had ze ook ruim 50 gram GHB bij zich en bijna 5 gram speed. Op de zitting in maart verklaarde ze dat de drugs "de handel van anderen" was. In maart werd de zaak aangehouden voor een reclasseringsrapport. De officier van justitie had al een eis gedeponeerd, toen de rechter besloot dat er toch maar een rapport moest komen over de persoonlijke omstandigheden van de verdachte.

Vrijwillige opname in afkickkliniek

Voor de zitting van de politierechter van donderdag was dat rapport klaar. De Westereense heeft zich in mei vorig jaar vrijwillig laten opnemen in een afkickkliniek en ze krijgt hulp bij het aflossen van haar schulden. Voor het rijden onder invloed, het rijden zonder rijbewijs en het drugsbezit eiste de officier in maart een werkstraf van 150 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie weken.

"U brengt andere mensen in gevaar"

Donderdag eiste de dienstdoende officier dezelfde straf. De rechter sprak van "hele kwalijke feiten". "U brengt gewoon andere mensen in gevaar. De ene keer parkeert u de auto in een heg, de andere keer rijdt u slingerend over de Centrale As". De rechter hield rekening met de verbeterde omstandigheden en veroordeelde de Westereense tot een werkstraf van 120 uur. Daarbovenop kreeg de vrouw de geëiste drie weken cel voorwaardelijk.