Dronken man uit Buitenpost klemgereden na achtervolging

do 14 september 2023 11.10 uur

GERKESKLOOSTER - De politie zette woensdagavond met meerdere politieauto's de achtervolging in op een dronken automobilist. Meerdere getuigen lieten deze site weten dat ze snel rijdende politieauto's zagen in plaatsen zoals Augustinusga en Buitenpost.

De dienders waren even na 22.00 uur allemaal op zoek naar de weggereden 57-jarige man uit Buitenpost. Na een dollemansrit werd hij uiteindelijk klemgereden op de Monnikeweg in Gerkesklooster.

Overlast

De man had eerder op de avond thuis voor veel geluidsoverlast veroorzaakt. De politie had daarom zijn televisie in beslaggenomen. De dienders waren nog maar net vertrokken toen ze de man in de auto zagen rijden. Hij sloeg op de vlucht toen hij een stopteken kreeg. De agenten hadden het sterke vermoeden dat de man alcohol had gedronken.

Ontsnapt aan eerste politieauto

Er ontstond een achtervolging die langs de Trekweg leek te eindigen na een aanrijding. Op het erf van een boerderij aan de Trekweg bij Augsbuert-Lytsewâld reed de verdachte tegen de politieauto aan, waarna de achtervolging verder ging richting Gerkesklooster.

Doodlopende weg

Op meerdere momenten gaf de automobilist gas en nam hij ruime bochten. Op de Monnikeweg maakte de man een foutje en reed hij een doodlopende weg in. Hij keerde nog zijn voertuig en kwam korte tijd later in botsing met een onopvallende auto van de politie. Op een bruggetje kon de man kon geen kant meer op.

Omdat de automobilist zijn portieren op slot hield, hebben agenten met een noodhamer de ramen ingetikt om de man aan te kunnen houden. Hij had nog gepoogd opnieuw weg te rijden en botste tegen de politieauto. Nadat het raam was ingetikt, is de motor gelijk uitgezet.

Te veel gedronken

De man uit Buitenpost is door de politie aangehouden. Hij is overgebracht naar het politiebureau en de ademanalyse gaf aan dat de man teveel had gedronken. De score was 620 μg/l. De man wordt verdacht van gevaarlijk rijgedrag en rijden onder invloed en geweld tegen de politie. Bij de achtervolging raakten twee politievoertuigen licht beschadigd.

