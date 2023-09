Nieuwbouw woningen gaan met de trends mee

do 14 september 2023 09.53 uur

LEEUWARDEN - Nieuwbouwwoningen gaan met de nieuwste trends mee, maar wat voor trends zijn dat? Van het verduurzamen tot aan de juiste interieurstijl creëren, nieuwbouwwoningen geven een blank canvas om zo de ultieme woonervaring naar boven te halen waar het maximale uit de ruimtes wordt gehaald.

Wandafwerkingen met de juiste stijl

Nieuwbouwwoningen worden vaak geleverd met behangklare muren, maar wat kan je daar nou allemaal mee? Wanneer de muren behangklaar worden opgeleverd kan het zijn dat er nog wel wat gedaan moet worden voor de eindafwerking, zo kan je dit laten doen door een renovlies behanger om zo een strakke gladde afwerking te krijgen of gebruik te maken van dunpleisters waar meteen alle oneffenheden mee weg worden gehaald en een egale gladde muur wordt gecreëerd. Het ligt vooral aan wat voor uitstraling je wil voor je woning. Beide opties zijn goedkoper en zijn een goed alternatief voor traditioneel stucwerk. Met het gebruik van dit pleistermateriaal kunnen verschillende looks worden ingespeeld op verschillende trends zoals de moderne stijl waarbij een strakke en gladde uitstraling van de muur met een lichte kleur het beste past.

Je nieuwe woning duurzaam

Het duurzaam te werk gaan en je woning verduurzamen is ons niet onopgemerkt gebleven. Met de stijgende prijzen en de klimaatveranderingen willen we allemaal ons beste beentje voortzetten. Bij veel nieuwbouwwoningen wordt er dan ook meer aan gedacht om te werken met duurzame producten als bijvoorbeeld dunpleisters die liters water en afval besparen en ook goede isolatie waardoor niet onnodig veel energie verbruikt hoeft te worden. Met de nieuwe technologische trends die nu spelen is dan een slimme thermostaat onmisbaar. Het zorgt ervoor dat wanneer je niet thuis bent het minder energie verbruikt en als je vergeten bent de kachel naar beneden te zetten dan is het nog via de mobiel te besturen buitenshuis.

Multifunctionele ruimtes

Nadat iedereen een periode thuis heeft moeten werken met corona hebben sommige bedrijven dit in hun routine gehouden en worden thuiswerkplekken ook daarom belangrijker. In veel nieuwe woningen worden dan multifunctionele ruimtes gemaakt en ingericht zodat je in stilte en privacy aan het werk kan gaan of wordt er een sportruimte gemaakt waardoor je alles dichtbij je hebt thuis. Dit heeft ook te maken met veranderende levensstijlen en dat mensen tegenwoordig alles in huis willen hebben. Bij multifunctionele ruimtes wordt maximaal gebruik gemaakt van de woning en zorgt het voor een flexibele woon- en werk balans.

Veel natuurlijk licht

Wat ook meer terug te zien is in ontwerpen van nieuwbouwwoningen is het plaatsen van veel ramen, wat zorgt voor een open en luchtige sfeer. Natuurlijk is licht goed voor je gezondheid en door veel grote ramen te hebben in de nieuwe woningen kan er genoeg natuurlijk licht binnen komen waardoor jij je beter gaat voelen. De grote ramen is een trend die we telkens meer terug gaan zien.

Nieuwbouw iets voor jou?

Zie jij jezelf al wonen in een nieuwbouwwoning met duurzame oplossingen, multifunctionele ruimtes en grote raampartijen? Hoewel het gaat om een volledig nieuw huis, kun je er gemakkelijk je eigen plek van maken waar je je helemaal in thuis voelt en waar je optimaal woongenot creëert.