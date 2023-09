Grootschalige brandweeroefeningen in Oosterwolde

wo 13 september 2023 16.19 uur

OOSTERWOLDE - Brandweer Fryslân organiseert van 18 september tot en met 14 oktober grootschalige brandweeroefeningen in Oosterwolde. Deze oefeningen worden op vijf verschillende locaties gehouden. De coördinatie hiervan wordt gedaan vanuit de brandweerkazerne in Oosterwolde.

De oefeningen zijn bedoeld voor alle bevelvoerders uit Drenthe, Fryslân en Groningen en worden per toerbeurt georganiseerd door een van deze drie brandweerkorpsen. Vorig jaar oefenden de korpsen in Foxhol, Groningen. In totaal doen zo’n 400 brandweerlieden uit de drie noordelijke provincies mee aan deze oefenweken.

Brandweerkorpsen oefenen met grote regelmaat in zowel klein als groot verband. Dat is nodig om het werk bij het bestrijden van branden en de hulpverlening bij ongevallen zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren. "Het is dan ook belangrijk om de oefeningen zo realistisch mogelijk te laten zijn", zegt Cor Kramp, oefenleider van Brandweer Fryslân, die dit jaar met het team Vakbekwaamheid de organisatie op zich neemt.

"Dat vergt logischerwijs een goede en grondige voorbereiding. Daarnaast is het natuurlijk belangrijk dat de bevelvoerders vooraf niet weten welk scenario ze krijgen voorgeschoteld."

De oefeningen zijn op de meeste dagen van 8.00 tot 17.00 uur en op sommige dagen van 13.00 tot 21.00 uur.