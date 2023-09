Herontdek De Prins Fabriek: open dag op zaterdag 16 september

wo 13 september 2023 10.43 uur

DOKKUM - De Prins Fabriek - vroeger bekend als Prins Dokkum - opent zaterdag 16 september aanstaande haar deuren voor het grote publiek tijdens een levendige open dag.

De historische locatie heeft recentelijk een grote metamorfose ondergaan en wil hiermee iedereen uit de stad en regio de kans bieden om zowel binnen als buiten een kijkje te nemen op het terrein. De dag - waaraan veel verschillende bedrijven meedoen - zit boordevol boeiende activiteiten voor zowel jong als oud.

Sinds 1940 vertrokken vanuit de Rondweg-West 35 in Dokkum talloze vrachtwagens beladen met vangrails, kasonderdelen en andere hoogwaardige metaalproducten naar bestemmingen over de hele wereld. Prins Dokkum was eens de grootste werkgever van de stad, maar veranderde in een braakliggend terrein toen de productie door bedrijfsovername naar het buitenland werd verplaatst.

Sinds een aantal jaar bruist het weer op deze plek nu er veel verschillende bedrijven gevestigd zijn. Een plek met een rijke historie en een dynamische toekomst. Dat alles komt samen op de open dag.

Zo worden de bezoekers in een tijdelijk Pop-up museum meegenomen in het verhaal van Prins Dokkum, met oude beelden en voorwerpen die de geschiedenis tot leven brengen. Verder zijn er rondleidingen, interactieve demonstraties en workshops bij de deelnemende bedrijven, waaronder Synaeda, Elkander, Prins Group en Qomplex. En ook voor de jongste bezoekers is er genoeg plezier te beleven op het terrein: van springen en schminken tot timmeren en slopen.

Iedereen is welkom op zaterdag 16 september 2023 tussen 10:00 en 16:00 uur aan de Rondweg-West 35. Toegang is gratis en aanmelden is niet nodig.