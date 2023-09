Woonwijk in Noardburgum zonder water door lekkage

di 12 september 2023 18.39 uur

NOARDBURGUM - Bewoners van onder andere de Cronenburgweg, Hanegraaffweg, Zevenhuisterweg en S.K. Feitsmastraat in Noardburgum zaten dinsdag na 17.15 uur zonder water in huis.

Bij de aanleg van glasvezel was er per ongeluk een waterleiding geraakt in een tuin aan de S.K. Feitsmastraat. De schade bleek groot te zijn en daarop is besloten om het water tijdelijk af te sluiten.

Er is daarna direct gestart om de lekkage te verhelpen. Vitens verwacht dat het probleem aan het begin van de avond is opgelost.