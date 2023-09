Drachtster wil geen bloedproef vanwege 'coronagedoe'

di 12 september 2023 18.30 uur

LEEUWARDEN - Het tot twee keer toe weigeren van een bloedproef leverde een 37-jarige Drachtster dinsdag bij de politierechter een werkstraf op van 80 uur en een voorwaardelijke celstraf van twee weken. De man verscheen niet op de zitting.

Politie had Drachtster in het vizier

De Drachtster had tot twee keer toe, in februari en april vorig jaar, geweigerd om mee te werken aan een bloedproef. Omdat de man er bekend om staat dat hij de gewoonte heeft om onder invloed in de auto te stappen, had de politie hem in het vizier.

Auto stond bij de Jumbo

Toen er in april een melding kwam van handhavers dat de auto van de Drachtster bij de Jumbo stond, hielden een aantal agenten het voertuig in de gaten. Net als een paar maanden daarvoor weigerde de Drachtster zich te laten prikken.

Coronagedoe

Hij zei dat hij geen naald in zijn lijf wilde, vanwege "het coronagedoe" en vanuit zijn geloofsovertuiging. In februari had hij een stopteken genegeerd en was hij doorgereden naar zijn huis.

Behalve dat hij in de boeken staat als een drugsgebruiker is hij ook bij de politie bekend als iemand die kampt met psychische problemen.