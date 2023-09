Man (37) gebruikt dagelijks wiet en stapt toch in auto

di 12 september 2023 14.20 uur

LEEUWARDEN - Het was volgens de politierechter onverantwoord dat een 37-jarige bestuurder die erkende dat hij dagelijks wiet gebruikt achter het stuur was gestapt. Hij werd door de politie betrapt bij Sumar. De sporen van cannabis blijven heel lang in iemands lijf zitten.

Celstraf van twee weken

Voor het rijden onder invloed van cannabis is de 37-jarige man zonder vaste woon- of verbijfplaats dinsdag veroordeeld tot een celstraf van twee weken. Het rijbewijs van de man was bij een eerdere veroordeling al ongeldig verklaard.

Ogen wijdopen

De drugsrijder liep tegen de lamp bij een verkeerscontrole op 10 augustus 2020 op de Koekoekswei in Sumar. Volgens de politie vertoonde de man typische verschijnselen van iemand die drugs heeft gebruikt: hij had wijdopen gesperde ogen en gedroeg zich onrustig. De speekseltest gaf een indicatie voor cannabis en speed.

Vier joints en cocaïne

Uit het bloedonderzoek kwam alleen naar voren dat de man cannabis had gebruikt. Hij had zelf verklaard dat hij in de afgelopen 48 uur vier joints had gerookt en een halve gram cocaïne had gebruikt. Hij verklaarde dat hij dagelijks wiet gebruikte.

"Dan moet je gewoon niet rijden"

Dan is het eigenlijk niet verantwoord om te gaan rijden, wist de rechter. "Het blijft zolang in het systeem zitten dat je eigenlijk constant onder invloed bent. Dan moet je gewoon niet rijden".

Twee weken cel

De zaak had lang bij het Openbaar Ministerie op de plank gelegen. Dat vond de rechter "ontzettend kwalijk". Toch veroordeelde de rechter de verdachte, die eerder is veroordeeld voor soortgelijke feiten, tot een gevangenisstraf van twee weken.