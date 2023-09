Dam opengebroken bij nieuw gebouwde boothuizen

ma 11 september 2023 17.27 uur

DOKKUM - Aan de Hendoweg in Dokkum is maandag een dam opengebroken. Vanaf nu kunnen boten via het open water de nieuw gebouwde boothuizen bereiken.

De dam werd aanvankelijk geplaatst om ruimte te maken voor de constructie van de boothuizen.

De luxe boothuizen zijn een project van DOK74 Vastgoed BV met een vestiging in Dokkum en Hoogeveen. De eerste boten kunnen over enkele weken in de boothuizen varen.

Er zijn nog enkele bedrijfsruimten te huur van 90 t/m 750m2 de verhuur van de overdekte ligplaatsen wordt deze week opgestart en wordt begeleid door Makelaardij Roos uit Dokkum.

