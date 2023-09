Dokkum: ruim honderd nieuwe huizen op Mollema-locatie

ma 11 september 2023 16.28 uur

DOKKUM - Op het terrein van het voormalige tuincentrum Mollema in Dokkum moeten ruim 100 woningen komen. Het gebouw aan de Rondweg Noord staat al sinds 2012 leeg nadat het tuincentrum de deuren sloot.

De gemeenteraad zal op 5 oktober beslissen over het plan. Het omvat de bouw van meer dan honderd grotendeels betaalbare woningen. De ligging aan de Rondweg en de korte afstand ten opzichte van de binnenstad vraagt om een hoogwaardige invulling.

Het nieuwe bestemmingsplan moet de bouw mogelijk maken van in totaal 110 woningen. Het gaat om 24 appartementen en 86 woningen, waaronder rij-, twee-onder-een-kap- en vrijstaande woningen.

De nadruk ligt op betaalbaarheid en sociale huur. Bij de toewijzing van de woningen hebben bewoners van de gemeente en regio voorrang. Afhankelijk van het verdere verloop van de procedure is het de verwachting dat ontwikkelaar Zwanenburg Projecten uit Heerenveen in de tweede helft van 2024 kan starten met de bouw.

Wethouder Bert Koonstra zet sterk in op woningbouw in dorp en stad: "Noarderstek is op trije fronten in hiel wichtige ûntwikkeling. De wenningen binne betelber, it giet om in foars oantal en de lokaasje is hiel oantreklik. Moai tichtby it sintrum fan Dokkum. Fia ús fleksibele wenningbouoanpak folje wy de kommende jieren sawol yn de doarpen as yn de stêd de wenningfoarried oan."

Op donderdag 14 september worden de plannen eerst nog gepresenteerd aan de gemeenteraad tijdens It Petear en op donderdag 21 september is It Debat.