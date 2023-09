Kollumer (40) rijdt door na aanrijding met fietser (18)

ma 11 september 2023 15.05 uur

LEEUWARDEN - Een inwoner van Kollum (40) die was doorgereden nadat hij een 18-jarige fietser had aangereden, is maandag door de politierechter in Leeuwarden veroordeeld tot een werkstraf en een voorwaardelijke rijontzegging. De aanrijding vond begin februari 2022 op de Parallelweg in Buitenpost plaats.

Tijdig

De rechter achtte bewezen dat de Kollumer zich schuldig heeft gemaakt aan gevaarlijk rijgedrag. Hij had de fietser niet opgemerkt, terwijl dat wel had gemoeten. Voor het tweede feit op de dagvaarding, dat de verdachte zich niet binnen 12 uur na het ongeval zou hebben gemeld bij de politie, zag de rechter te weinig bewijs.

Om 7 uur politie gebeld

Het had weliswaar nog wel een poos geduurd voor de Kollumer zich bij de politie had gemeld, het ongeval gebeurde om ongeveer half 9 's avonds en om 7 uur 's ochtends belde de vader van de verdachte de politie. De officier van justitie verweet de man hij niet zelf had gebeld en niet eerder aan de bel had getrokken, terwijl hij had kunnen vermoeden dat er iets ernstigs was gebeurd.

Over het hoofd gezien

Dat iemand anders dan de bestuurder de politie had gebeld, maakte voor de rechter geen verschil. De verdachte had zich binnen 12 uur gemeld, zoals de wet voorschrijft. Dat hij zich had schuldig gemaakt aan gevaarlijk rijden kon wel worden bewezen.

De rechter vroeg zich af hoe het mogelijk was dat de Kollumer de fietser, die samen met twee vrienden richting Kollum fietste, over het hoofd had gezien. De drie fietsen voerden verlichting.

Buiten bewustzijn

Het slachtoffer fietste voorop. Nadat hij na een wegversmalling de twee andere fietsers had ingehaald, moest de verdachte vermoedelijk uitwijken voor een tegenligger. Hij reed de fietser van achteren aan. Zijn maten zagen het slachtoffer door de lucht vliegen. Het slachtoffer raakte buiten bewustzijn en liep een hersenschudding op. De verdachte reed door, hij dacht dat hij tegen een tak of een paaltje aan was gereden.

"Ik heb mezelf in slaap gedronken"

Toen hij thuis de schade aan zijn auto in ogenschouw nam, behalve deuken aan de voorkant was ook de voorruit beschadigd, bekroop hem het gevoel dat er wel eens iets ernstigs gebeurde kon zijn. Hij raakte in paniek.

Toen hij buiten een sigaretje rookte en hij de sirene van de ambulance hoorde, werd de paniek alleen nog maar groter. Voor hij in de auto was gestapt had hij al een borreltje gehad, thuis had hij vervolgens nog een paar wodka genomen. "Ik heb mezelf in slaap gedronken", zei de verdachte.

Bericht op WâldNet

Toen hij 's nachts wakker werd en op WâldNet zag dat er een ongeluk was gebeurd en dat de bestuurder was doorgereden, toen wist hij genoeg. "Toen wist ik dat ik het was". Vervolgens belde hij zijn vriendin en zijn vader en werd de politie gebeld. Terugkijkend vond hij het "echt heel verschrikkelijk" dat hij het slachtoffer aan zijn lot had overgelaten.

Schadevergoeding toegewezen

Op de zitting bood hij alsnog zijn excuses aan: "Het spijt me heel erg dat ik je heb achtergelaten. Ik kan het helaas niet terugdraaien". Het slachtoffer kreeg de schade goeddeels via de verzekering vergoed.

Voor het nemen van een vrije dag voor het bijwonen van de zitting en de reiskosten naar de rechtbank vroeg de man een vergoeding van 208 euro. Dat bedrag werd toegewezen. De rechter verklaarde de officier van justitie niet-ontvankelijk op de het punt van het niet tijdig melden bij de politie.

"Een boete doet geen recht aan de zaak"

Maar de Kollumer had volgens de rechter wel gevaarlijk gereden. Volgens de wet is dat een overtreding, die normaal gesproken wordt afgedaan met een geldboete. "Een boete doet geen recht aan de zaak", vond de rechter. De Kollumer kreeg een werkstraf van 60 uur en een voorwaardelijke rijontzegging van een half jaar.

De officier had een veel hogere straf geëist - 120 uur werken plus een onvoorwaardelijke rijontzegging van een half jaar - maar die eis was inclusief het niet tijdig bellen van de politie.