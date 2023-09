Friese dansgroep Afraw Nation is te zien in Holland's Got Talent op RTL 4

ma 11 september 2023 13.35 uur

GORREDIJK - De Friese dansgroep Afraw Nation uit Gorredijk is vrijdag 15 september 2023 te zien bij Holland's Got Talent op RTL4. Zullen ze succesvol optreden en doorgaan naar de volgende ronde?

Afraw Nation is onderdeel van Dans en Theaterschool Eijer Producties in Gorredijk. Met hun optreden willen de getalenteerde dansers hun diepe waardering uitspreken voor alle steun en aanmoedigingen die ze hebben ontvangen van vrienden, familie en fans. "We hopen dat jullie genieten van onze optredens op het grote podium van Holland's Got Talent, want we zijn vastbesloten om er een onvergetelijke ervaring van te maken."

Afraw Nation, opgericht in 2016 door Jenny Bhasin, heeft een missie: "Afrodance to di world." Ze begonnen met het verspreiden van Afro-dance in het noorden van Nederland en brachten dansers van alle leeftijden en niveaus samen. Toen de stijl nog vrijwel onbekend was voor velen, werkten ze hard om het zich eigen te maken.

De dansgroep traint op hoog niveau Afro-dance en komt wekelijks samen in Sneek onder leiding van Jenny Bhasin om zowel hun mixen als hun technieken te perfectioneren. Het team bestaat momenteel uit 14 getalenteerde dansers variërend in leeftijd van 13 tot 33 jaar.

Met twee opeenvolgende titels als Nederlands kampioen en Noord Nederlands Kampioen, kijken ze nu vooruit naar het bereiken van een breder publiek dat hun liefde en passie voor Afro kan ervaren en zien. Ze zijn van plan dit te doen door dansworkshops aan te bieden voor liefhebbers en opwindende optredens te geven om een feestelijke sfeer te creëren. Bovendien hebben ze hun zinnen gezet op deelname aan grotere wedstrijden in de komende jaren.

Op 23 september 2023 kun je Afraw Nation trouwens ook in het echt bewonderen tijdens het Amateurkunstfestival in Drachten. Het festival belooft een waar spektakel te worden, met optredens van andere indrukwekkende groepen zoals de Modernde Dansgroep Unlimited, meervoudig Nederlands kampioenen, en het DZT talententeam junior, met hun boeiende voorstelling 'Je Moeder'.