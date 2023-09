Wat doet een mariene-bioloog? Leer erover tijdens 'Beroepen in beeld'

ma 11 september 2023 13.16 uur

NES (NOARDEAST FRYSLâN) - Mariene-bioloog Dr. Nynke Osinga komt op woensdag 20 september naar Theaterkerk Nes voor een nieuwe editie van 'Beroepen in beeld'.

Al twee jaar lang komen er met regelmaat vakmensen uit verschillende sectoren naar Theaterkerk Nes om over hun beroep te vertellen. Van chirurg tot militair- en civiele luchtverkeersleider en van forensisch rechercheur tot content creator: je komt het best te weten of een beroep bij je past als je kennismaakt met de mensen uit het werkveld zelf.

Omdat momenteel in Theaterkerk Nes de tentoonstelling 'De traanjagers' te zien is, is er voor deze editie gekozen voor een beroep dat verband houdt met het thema walvissen.

Dr. Nynke Osinga is een echte onderzoeker en zet zich als mariene-bioloog en medeoprichter van de Stichting Rugvin in voor het behoud van bruinvissen en dolfijnen in de Noordzee. Meer dan 70% van de aarde wordt bedekt door uitgestrekte zeeën en oceanen. Deze immense wateren hebben grote invloed op het leven en het klimaat op onze planeet, waardoor haar onderzoek een belangrijke rol speelt in het behouden en beschermen van de dieren die hier leven.

Tijdens 'Beroepen in beeld' vertelt Dr. Osinga van alles over de oceanen, zeezoogdieren en haar avonturen op zee. Via theaterkerknes.nl is het mogelijk om kaarten te bestellen voor deze avond. Voor scholieren en studenten bedraagt de entree €5,-, voor volwassenen is de entree €7,50.