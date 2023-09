Recordreeks zomerse septemberdagen in De Bilt

ma 11 september 2023 12.07 uur

BURGUM - Met 25,1 graden om 11:00 uur is deze maandag de achtste zomerse dag op rij in De Bilt. Dat meldt Weeronline. Sinds de metingen begin vorige eeuw begonnen, is dit nog nooit eerder voorgekomen.

Het oude record was zeven dagen en is gemeten van 4 tot 10 september in het jaar 2005. Een gemiddelde septembermaand telt slechts twee zomerse dagen met 25 graden en meer. Zondag werd ook de warmste septembernacht ooit in ons land gemeten in Vlissingen.

De temperatuur loopt maandagmiddag nog verder op en komt uit rond 29 graden. Daarmee wordt misschien ook het datum-warmterecord van 11 september nog gebroken, maar waarschijnlijk lukt het net niet. Tot dusver staat dit op 29,3 graden in het jaar 2012.

De afgelopen dagen regende het records. Zowel op 6, 7, 8, 9 als 10 september werd het datum-warmterecord voor de maximumtemperatuur in De Bilt gebroken.

Reeksen van vijf of meer dagen

In 1959 kwam het van 7 t/m 12 september tot een reeks van zes zomerse dagen. De andere reeksen van vijf of meer dagen zijn allemaal genoteerd in de 21e eeuw; 2005, 2006, 2022 en dus 2023. De recordreeks van dit jaar blijft waarschijnlijk staan op acht, want morgen wordt de zomerse 25 graden in De Bilt waarschijnlijk niet meer gehaald.

Warmste septembernacht ooit

Zondag is in Vlissingen een recordhoge minimumtemperatuur gemeten. Niet eerder lag de minimumtemperatuur in september op een officieel meetpunt in ons land zo hoog als zondag in Vlissingen.

Het werd er niet kouder dan 21,1 graden. Daarmee is het oude septemberrecord voor de hoogste minimumtemperatuur in ons land gebroken. Dit stond op 20,9 graden en dateerde van 5 september 1949 in Maastricht en 14 september 2016 in Den Helder. Op woensdag 6 september was ook al sprake van een zeer zeldzame septembertropennacht. Voor dit jaar was dit slechts 5 keer gebeurt.

Dat het juist aan zee de afgelopen nachten zacht was komt door het warme zeewater en de warme Zeeuwse binnenwateren. Aan het einde van de zomer is het zeewater altijd op zijn warmst en verlopen de nachten in de kustgebieden zacht.

Regionale hittegolf duurt maandag voort

Afgelopen vrijdag kon regionaal al worden gesproken van een zeldzame septemberhittegolf en inmiddels is op tien weerstations (in het zuiden, oosten en in Hoek van Holland) sprake van een recordlange regionale septemberhittegolf van 7 dagen. Maandag wordt veel van deze stations dag acht en morgen maakt het zuidoosten nog kans op dag negen van de hittegolf.

In De Bilt is geen sprake van een hittegolf, daar kwam het tot dusver tot twee zeldzame tropische septemberdagen. Allereerst op vrijdag 8 september met 30,0 graden en op zondag 10 september met 31,1 graden. Dit waren pas de zevende en achtste tropische septemberdag uit de meetgeschiedenis in De Bilt.