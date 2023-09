Zwitsers Nederlandse roeister oefent voor Atlantische oversteek

zo 10 september 2023 19.00 uur

LAUWERSOOG - Vanuit de haven van Lauwersoog vertrok zondagmiddag een heel bijzondere roeiboot richting de Noordzee met aan boord de Nederlandse Mes Eissens die op dit moment in Zwitserland woont en werkt als handtherapeut.

Ze is zich aan het voorbereiden voor een solo roeitocht van 3.000 mijl (4.800 km) over de Atlantische Oceaan die start op 12 december. Aan deze World's Toughest Row van San Sebastian in De La Gomera naar Nelson's Dockyard Antigua doen 45 teams mee van over de gehele wereld. Ze hoopt de tocht in 60-70 dagen te volbrengen.

Voorzover bekend is Mel de eerste vrouwelijke solo-roeister uit Nederland die meedoet, hoewel ze hier niet meer woont. In 2019 raakte Mel betrokken bij het project "Trigger fingers" in Ocean Rowers waar ze kennis maakte met de roeiboten van de oceaan en vanaf dat moment liet het roeien haar niet meer los.

Mel kreeg zondagmiddag bij het vertrek uit de haven van Lauwersoog een sleep van de vrijwilligers van de KNRM die haar met de Springbok door de sluizen naar buiten brachten. Buiten de havenmond werd de sleepverbinding los gemaakt en begon Nel aan aan haar avontuur van 4 dagen oefenen op de Waddenzee en de Noordzee.

Het eerste doel is om via Het Rif naar Terschelling te roeien. Om 19:00 uur was Mel het Westgat gepasseerd en roeit ze via de Noordzee richting Terschelling.

