Jongeren op bromfiets rijden schildpad dood

za 09 september 2023 15.44 uur

HARKEMA - Twee onbekend gebleven bromfietsers hebben zaterdagmiddag een schildpad doodgereden op het fietspad bij de Parksterdwarsweg in Opende. Het duo reed over de schildpad heen en lieten het dier hulpeloos achter.

Een vrouw die een fietstocht maakte, zag het allemaal voor haar gebeuren. Ze had toen nog niet in de gaten dat het een schildpad betrof. Enkele momenten later zag ze de schildpad met gebroken schild liggen.

De Stichting Schildpaddenopvang Nederland is gelijk gealarmeerd maar alle hulp kwam helaas te laat. De schildpad overleed in het bijzijn van de vrouw. Zij had nog een nat washandje over haar heen gelegd.

De twee jongemannen worden opgeroepen om zich te melden bij de schildpaddenopvang. Annabel van der Horst, landelijk coördinator bij de schildpaddenopvang, begrijpt niet dat je als bromfietser niet merkt dat je een schildpad zo hard en dodelijk aanrijdt.

"Mocht je jezelf herkennen in het verhaal, vanmiddag rond 12.15 uur, dan kun je altijd even contact met ons opnemen zodat we je kunnen uitleggen hoe afschuwelijk dit dier nog een kwartier heeft geleden..." zo schrijft Van der Horst op Facebook.