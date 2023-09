Feestelijke opening nieuw bedrijfspand EJR Autotechniek in Jistrum

vr 08 september 2023 13.00 uur

JISTRUM - De bedrijfsvlaggen wapperen in de wind. De eerste groene grassprietjes steken hun kop boven de grond in de pas ingezaaide berm. En op de glimmende ramen van de showroom prijkt sinds kort de naam van EJR Autotechniek. Exact een jaar nadat de eerste paal de grond in ging, is het spiksplinternieuwe bedrijfspand in Jistrum helemaal af. Ondernemers Eldert-Jan en Martine Radema zijn maar wat trots op het eindresultaat. "Soks moatte jo fiere, dus tiid foar in feestje!"

Op zaterdagmiddag 16 september nodigen Eldert-Jan en Martine klanten, bekenden, dorpsgenoten, vrienden en familie van harte uit om een kijkje te komen nemen in hun nieuwe bedrijfspand aan de Jisteboerewei 7. Deze feestelijke opening is de kers op de taart van een bijzonder jaar. "Wy dreame al jierren fan ús eigen plakje", knikt Eldert-Jan. "Mar dat it sa moai wurde soe, dat hienen wy ús net foarstelle kinnen. Alle dagen as wy hjir binnen stappe, binne wy wer grutsk."

Kwestie van lange adem

EJR Autotechniek is voor veel Volkswagen- en Audi-liefhebbers in de regio een bekende naam. In 2010 begint Eldert-Jan z'n eigen autobedrijf in Kootstertille, waar hij een pand huurt. Hij viert er samen met z'n vrouw Martine hun tienjarig jubileum. Achter de schermen is het stel echter druk bezig om een eigen plekje te bemachtigen. Hun oog valt op het nieuwe industrieterrein aan de rand van hun woonplek Jistrum. Dat is een kwestie van lange adem, blijkt al snel.

De gemeente betitelt het terrein als een plek voor wonen en werken, wat betekent dat Eldert-Jan en Martine bij het bedrijfspand zouden moeten gaan wonen. "Dat woenen wy net", legt Martine uit. "Wy ha hjir in prachtich hûske yn Jistrum, dêr't wy net wei wolle." In 2018 klopt Eldert-Jan opnieuw aan bij de gemeenteraad en vraagt om een inspraakavond. Samen met een aantal geïnteresseerden vraagt hij of de gemeente de criteria kan verruimen. De strenge regelgeving met betrekking tot de bouw wordt aangepast. En dus gloort er hoop voor Eldert-Jan en Martine. Ze springen een gat in de lucht wanneer in 2021 blijkt dat ze de trotse nieuwe eigenaren zijn van hun eigen bouwkavel.

"Wat in oar al betocht ha, hoege jo sels net mear út te finen"

Kijkje in de keuken

Met de aankoop van de bouwkavel gaat een langgekoesterde wens in vervulling. Om zich goed voor te bereiden op de bouw van hun eigen pand, nemen Eldert-Jan en Martine een kijkje in de keuken bij diverse autobedrijven in de buurt. "Wat in oar al betocht ha, hoege jo sels net mear út te finen", lacht Eldert-Jan. Tijdens de bedrijfsbezoeken doet het stel inspiratie op en bekijkt diverse werkplaatsen. "Sa kamen wy al rap ta ús eigen winsken foar de ynrjochting fan it pand", knikt Martine. "En ek de kar foar in boubedriuw hienen wy rap makke."

Van ondernemers in Kootstertille horen Martine en Eldert-Jan volop positieve verhalen over Havinga metaal in Surhuisterveen, specialist in het bouwen van bedrijfspanden. Al tijdens het eerste oriënterende gesprek is er een klik. "Ik fielde fuortendaliks: dit sit goed", beaamt Eldert-Jan. "Jan is hiel kalm. Dat past my wol. Ik bin sels nammentlik fan nature wat drokker", knipoogt hij. Via Jan Havinga komt het stel in contact met een tekenaar die hun droompand ontwerpt. "En doe koe de bou lang om let fan start!"

"De mannen fan Havinga metaal ha alles regele"

Alles onder controle

In de zomer van 2022 gaat de eerste paal de grond in. Gedurende het gehele bouwproces houdt Jan Havinga het stel op de hoogte van de vorderingen. Ook kleine obstakels tijdens de bouwfase worden gelijk opgelost. "Dat wie hearlik, wy hienen der sels gjin omsjen nei", glundert Eldert-Jan. "De kommunikaasje wie perfekt. Ik ha altyd it gefoel hân dat se alles ûnder kontrôle hienen. Ik leau dat Jan twa kear by ús thús west hat foar oerlis. Fierder ha de mannen fan Havinga metaal alles regele."

Naast het cascopand verzorgt Havinga metaal ook de grote stalen trap en de balustrade die naar de kantoren en kantine boven de werkplaats leiden. "Jan hat ús sels holpen mei it regeljen fan de grutte doarren foar ús showroom", vertelt Martine. "Dy moatte sa grut wêze dat der in auto trochhinne ride kin, dus dat wie noch efkes in útdaging."

Een grandioze plek

In het voorjaar van 2023 is het pand klaar en kan de aftimmering beginnen. Samen met vele vrienden en bekenden maken Eldert-Jan en Martine er helemaal hun droomplek van. DRS Installatietechniek uit Noardburgum verzorgt alle technische installaties in het pand. In het oog springend is het glanzende Ayous-hout, dat tegen de wanden van de showroom aan de voorzijde van het gebouw is getimmerd. "Dat hout ha wy thús ek by ús hûs", legt Martine uit. "It is duorsum en sjocht der prachtich út. It jout it pand krekt efkes wat ekstra sfear. Boppedat past it hout by it plan fan de gemeente om te wurkjen mei natuerlike materialen."

Uiteraard is het spiksplinternieuwe bedrijfspand van EJR Autotechniek aardgasvrij. "Wy ferwaarmje de boel mei in warmtepomp en ha sinnepanielen op it dak", wijst Eldert-Jan. "Oeral ha wy flierferwaarming, ek yn de wurkpleats. Ik bin hiel benijd hoe't dat fan it winter foar de jonges wêze sil." Het kenmerkt de rasechte ondernemer, die altijd naar de toekomst kijkt. "Wy sitte hjir op in grandioas plakje. Hjir hoege wy noait wer wei!"

Voor elk wat wils

Op het terrein rondom het nieuwe pand van EJR Autotechniek staan tientallen auto’s te wachten op een nieuwe eigenaar. "Naast onderhoud in onze werkplaats doen we ook aan de verkoop van occassions. Van hoogzitter tot gezinsauto en van hedgeback tot stadsauto", somt Eldert-Jan op. Benieuwd welke occassion voor jou klaar staat? Kijk voor het actuele aanbod op www.ejrautotechniek.nl.

Alles onder één dak

Om klanten volledig te kunnen ontzorgen, werkt Eldert-Jan nauw samen met JTB Solutions. Achterin het pand verzorgt ondernemer Jan van der Bij alle wenselijke technische installaties in een auto. Van navitagie(updates) tot chiptuning en van alarmsystemen tot het maken van autosleutels. "Doordat we onder één dak zitten, kunnen alles zelf doen", legt Eldert-Jan uit. "We zijn zo weinig mogelijk afhankelijk van anderen. Precies zoals we dat graag willen."

Benieuwd naar het nieuwe pand van EJR Autotechniek?

Iedereen is van harte welkom tijdens de feestelijke opening op zaterdagmiddag 16 september van 13.00 tot 17.00 uur aan de Jisteboerewei 7 in Jistrum.

