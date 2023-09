Werkstraf voor treiterende Kollumer (50) die dickpics verzond

vr 08 september 2023 09.00 uur

KOLLUM - Een 50-jarige man uit Kollum is donderdag veroordeeld tot een werkstraf van 180 uur en daarbij twee maanden voorwaardelijke celstraf. Dat is de uitspraak van de meervoudige kamer van de rechtbank in Leeuwarden.

De rechtbank vindt dat bewezen is dat de 50-jarige man ID-gegevens had gebruikt van de ex-man van zijn huidige vriendin. Hij had deze gegevens gedeeld in een chat met een 22-jarige vrouw in de hoop dat er vernielingen werden gepleegd op het adres van de man (in Drachten).

De rechtbank achtte niet bewezen dat de chat-gesprekken tot psychische druk hebben geleid bij het 22-jarige slachtoffer. Wel vond de rechtbank dat de verzonden 'dickpics' aanstotelijk zijn voor de eerbaarheid. De rechters hielden er verder rekening mee dat de man uit Kollum nog niet eerder is veroordeeld.

Treiteren

Alles was begonnen met het treiteren van de ex-vriend van zijn vriendin. Zo bestelde hij goederen en een escortdienst op het adres van hem. In de sekschat met de 22-jarige vrouw zette hij haar aan tot het lastigvallen van de ex. Het 22-jarige slachtoffer had geen idee van wie de berichten kwamen. Ze ontving zelfs foto's van haar woning waardoor ze bang werd.

Escalatie

In mei 2022 escaleerde de situatie toen de 27-jarige broer van de vrouw, na een heftig gesprek met de man uit Kollum, een verkeerde persoon aanviel op het adres dat hij had ontvangen van de Kollumer. De broer kwam op voor zijn zusje. Hij stond echter - samen met zijn vader - wel bij het juiste huisnummer maar in een verkeerde straat. Deze onbekende bewoner werd in elkaar geslagen.

Officier van Justitie Bas Rademacher eiste twee weken geleden tegen de Kollumer een taakstraf van 240 uur en een voorwaardelijke celstraf van vier maanden met een proeftijd van drie jaar.