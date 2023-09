Caravan vliegt in brand op camping in Dokkum

vr 08 september 2023 01.36 uur

DOKKUM - In de nacht van donderdag op vrijdag is een caravan in brand gevlogen. De kampeerwagen stond op een camping aan de Harddraversdijk in Dokkum. Op het moment dat de brand uitbrak was er niemand in de caravan aanwezig.

De brandweer van Dokkum is ter plaatse gekomen om de brand te blussen. Ze moesten de deur openbreken om binnen te komen. Door de brand liep de caravan flinke schade op. Vooralsnog is het onduidelijk hoe de brand is ontstaan.

