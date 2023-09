Bouw MFC Tytsjerk (8.6 miljoen euro) van start

do 07 september 2023 14.45 uur

TYTSJERK - Met het onthullen van het bouwbord heeft wethouder Tytsy Willemsma het startsein voor de bouw van het Multifunctionele Centrum Tytsjerk gegeven.

Het komende jaar wordt de boerderij waar dorpshuis Yn’e Mande in gevestigd is, gerenoveerd en wordt er begonnen met de nieuwbouw van het centrum.

Hesco Bouw uit Stadskanaal en Bouma Technisch Installatiebedrijf uit Burgum voeren de werkzaamheden uit. Donker Groen heeft de opdracht gekregen voor het uitwerken van het terrein rondom het centrum.

Het idee van een multifunctioneel centrum in Tytsjerk is ontstaan vanuit het samengaan van de basisscholen tot Ontmoetingsschool De Romte. En het streven om het dorpshuis behouden als plek voor ontmoeting, cultuur, activiteiten voor alle inwoners van Tytsjerk. "In multyfunksjoneel sintrum is mear as in gebou", zegt wethouder Tytsy Willemsma. "It is in gehiel fan fasiliteiten, tsjinsten en minsken dy't mei-inoar foarm en ynhâld jouwe oan it sintrum."

Diverse functies

Het onderwijs en de ontwikkeling van de kinderen staan centraal in het gebouw. De inrichting is van het multifunctionele centrum moet dit op alle mogelijke manieren te ondersteunen. Daarnaast wordt het geschikt gemaakt voor andere functies, zoals kinderopvang, bijeenkomsten, sport en werk. Het speelterrein van de school wordt ingericht als openbaar speelterrein, dat opgaat in de omgeving samen met park Vijversburg.

Voorgeschiedenis

Op 16 september 2021 heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd met het voorstel om in Tytsjerk een multifunctioneel centrum te bouwen. Hierin worden Ontmoetingsschool De Romte (Adenium), Dorpshuis Yn’e Mande, kinderopvangorganisatie Kinderwoud en een gymzaal gehuisvest. Het multifunctionele centrum komt op de bestaande locatie van het Dorpshuis Yn\'e Mande.

8.6 miljoen euro

Door de inflatie en duurder wordende bouwmaterialen vielen recent de bouwkosten wel veel hoger uit. De bouw werd 1.8 miljoen euro duurder. De raad is hier in mei 2023 mee akkoord gegaan met als gevolg een extra jaarlijkse last van 48.000 euro. In totaal zijn de kosten begroot op 8.6 miljoen euro.