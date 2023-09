Garage en schuurtje flink beschadigd door brand

do 07 september 2023 00.39 uur

SURHUISTERVEEN - In Surhuisterveen is donderdag even na middernacht brand uitgebroken in een garage. Het vuur leek in eerste instantie overgeslagen naar de woning aan de Langelaan. Toen de brandweer ter plaatse kwam bleek het overgeslagen te zijn naar het schuurtje.

Op het moment dat de brand woedde was er niemand in de woning meer aanwezig. De brandweer van zowel Surhuisterveen als Drogeham kwam ter plaatse om de brand te bestrijden. Door de vlotte inzet van de brandweer was de brand snel onder controle. Bij de brand kwam veel rook vrij.

De opgeroepen hoogwerker van brandweer Drachten kon halverwege weer omkeren. De garage en het naastgelegen schuurtje raakten flink beschadigd door de brand. Stichting Salvage zal ter plaatse komen. Zij helpen de bewoners verder met de afhandeling van de schade.

FOTONIEUWS