Zoekactie gestart naar vermiste Herman uit Dokkum (56)

wo 06 september 2023 10.12 uur

DOKKUM - Er is een grote zoekactie op touw gezet in verband met de vermissing van de 56-jarige Herman Trentelman uit Dokkum. De Dokkumer werd dinsdagavond om 20.00 uur voor het laatst gezien in de omgeving van de Hoedemakersweg in zijn woonplaats.

De politie en SAR Nederland hebben een zoekactie op touw gezet om Herman te vinden.

Zoektocht door SAR Nederland

SAR Nederland laat weten: "We zijn aan het zoeken met een Quadteam in de gebieden waar hij graag kwam en hopen zo een spoor te vinden van de vermiste man. Indien nodig gaan we voor vanavond opschalen."

Twee vrijwilligers van de SAR zochten vanaf een quad rond het middaguur in het gebied rondom de McDonald's, het Damwaldsterreedsje. Daarna vertrokken zij naar de Kooilanden. Om zich vervolgens weer te melden op het politiebureau.

Politiedrone

Vanaf de parkeerplaats bij ziekenhuis Sionsberg was de politie met een drone opgestegen. Vanuit de lucht zochten deze agenten naar de vermiste man.

Camerabeelden

Via Facebook heeft de politie een oproep gedaan voor camerabeelden. Voor mensen met een camera bij of nabij de woning is het verzoek om te kijken of zij Herman dinsdagavond tussen 20.00 uur en 22.00 uur voorbij hebben zien lopen. Hieronder staat het signalement van deze vermiste man.

Signalement:

Haarkleur: grijs met bovenop kalend

Hij draagt een bruine bermudabroek, blauw shirt met donkerblauwe print, korte enkelsokken met sandalen. Herman draagt verder een gehoorapparaat en hoort slecht.

Heeft u Herman nog op of na dinsdagavond 5 september 2023 gezien of kunt u aanwijzingen geven die kunnen leiden naar zijn verblijfplaats, neem dan contact op met de politie 0800 6070 / 0900 8844 of SAR Nederland via 0800 4444 112.

