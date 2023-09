'Overheid is grip op (drugs)criminaliteit kwijt'

di 05 september 2023 17.10 uur

DAMWâLD - Een lijntje snuiven of drugs kopen op straat. Het wordt steeds normaler. Misschien wel vooral in Friesland. Volgens burgemeester Klaas Agricola van Dantumadiel is de overheid de grip op de drugscriminaliteit kwijt.

De burgemeester deed zijn uitspraken in de podcast Penoza op het platteland van NPO Radio 1.

Agricola vindt het niet normaal dat er door de jeugd drugs wordt gebruikt. Hij ziet met lede ogen aan dat het drugsgebruik gedeeltelijk al is geaccepteerd in zijn gemeente. "Er zijn ouders die hun kinderen van de voetbalclub halen omdat er cocaïne wordt gebruikt. En die ouders worden door andere ouders aangesproken die zeggen 'Je bent niet meer van deze tijd, het is normaal, wij gebruiken het ook' " zo laat hij weten in de podcast.

Op de vraag hoe iedereen aan de cocaïne komt antwoord Agricola: "Het is overal krijgen..." Hij ziet zelf ook jongemannen in auto's op straat die het spul verhandelen. "De jongeren weten precies waar ze het moeten halen...." Met twee man in een politieauto (in zijn gemeente Dantumadiel) kan de politie verder ook weinig doen aan de drugshandel en -criminaliteit.

"Heel veel mensen hebben het niet eens in de gaten hoe ver het hier is doorgedrongen....." Agricola denkt bovendien dat zijn inwoners niet altijd de politie waarschuwen als ze iets geks zien. Honderd jaar geleden werden de mensen door de overheid in de steek gelaten waardoor ze zichzelf moesten redden. Daardoor zijn ze ook minder snel geneigd om de politie te tippen.

Onder het mom van 'niet mee bemoeien' laten veel inwoners dingen gebeuren. Zo was er in 2022 in De Westereen een bewoner met een spandoek in de tuin waar op stond 'GHB te koop'. Burgemeester Agricola sloot de woning voor een half jaar. De bewoner had gezegd dat hij helemaal geen GHB verkocht. Niemand van de buren had het gemeld bij de politie.

Agricola denkt te weten hoe veel mensen denken: "Ze denken, als wij ons ermee bemoeien dan kan het zijn dat wij er straks heibel mee hebben, daar zitten we niet op te wachten. Er gebeurt heel veel waarover anderen zich stil houden. Hier ga ik mijn vingers niet aan branden, want dan ben ik het haasje...."

