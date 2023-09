Heb je echt een inzittendenverzekering nodig?

ma 04 september 2023 10.25 uur

DOKKUM - Bij veel autoverzekeringen is het mogelijk om ook de inzittenden in je auto mee te verzekeren. Op die manier kun je je verzekeren tegen schade aan jezelf en je medepassagiers als er een verkeersongeluk gebeurt. Bij een normale autoverzekering is die dekking namelijk niet inbegrepen. Dat terwijl het vaak gebeurt dat passagiers bij een ongeluk letsel oplopen. Bovendien is er altijd een kans op blijvende invaliditeit. Om deze risico’s af te dekken, heb je als autobezitter een inzittendenverzekering nodig. Maar is die verzekering wel echt nodig?

Waarom je een inzittendenverzekering nodig hebt

Als je met je auto gaat rijden ben je in principe alleen gedekt voor schade aan de auto van een ander, als je een WA+- autoverzekering hebt. Verder is er nog de mogelijkheid om ook een cascoverzekering af te sluiten of ook de schade aan je eigen auto te verzekeren. Maar we hebben het hier dan alleen over de schade aan je auto zelf en het afdekken daarvan via een verzekering van je auto, en niet over de schade aan personen. Als je zelf ook schade oploopt, wordt de zorg meestal ook vergoed door je zorgverzekeraar. Maar als je ook andere inzittenden in je auto hebt, kan het goed zijn dat zij niet verzekerd zijn en de schade op de bestuurder wordt verhaald.

Een inzittendenverzekering geeft dekking als jij zelf of een andere inzittende door een verkeersongeluk gewond raakt, of zelfs overlijdt. Ook als er schade ontstaat aan de spullen van een inzittende in de auto, wordt deze gedekt door een inzittende verzekering. Deze kun je boven op je autoverzekering afsluiten in de vorm van een extra dekking. De verzekering is dus altijd gekoppeld aan de autoverzekering.

Nadenken over extra dekking

Is een inzittendenverzekering dan echt nodig? Niet meteen, maar het is wel een verzekering die goed is om te hebben. Passagiers kunnen de schade altijd verhalen op de WA-verzekering van de veroorzaker van het ongeval. De noodzakelijke medische kosten worden ook vergoed via de zorgverzekering. Als een passagier ernstig gewond raakt door een ongeluk, heb je dus niet meteen een inzittendenverzekering nodig.

Maar als die inzittende verongelukt of blijvend invalide wordt, zal dit wel een probleem opleveren. De zorgverzekering dekt nooit de kosten van een uitvaart en de rest van de zorg wordt niet vergoed. Om deze reden kan het nuttig zijn om toch een inzittendenverzekering als extra dekking op de autoverzekering af te sluiten. Het is goed om te weten wat de feiten en mythes zijn rondom beide verzekeringen.

Dekking bij een ongeval

Of een inzittendenverzekering echt nodig is, is een persoonlijke keuze. De verzekering dekt schade voor inzittenden bij een ongeval. Het is belangrijk om te weten dat vaak in de polisvoorwaarden niet meteen duidelijk wordt wat daaronder verstaan wordt. In de meeste gevallen dekken de verzekeraars de schade als het om een verkeersongeval gaat. En het ongeval moet veroorzaakt zijn door een \'van buitenaf komende gebeurtenis’. Bijvoorbeeld bij een ongeluk met een voertuig in het verkeer. Er kan dan lichamelijk letsel of andere schade ontstaan. Denk bijvoorbeeld aan een aanrijding, een botsing, of een andere calamiteit. Maar ook als je als bestuurder zelf van de weg raakt, in het water rijdt of slipt, wordt de schade vergoed.

Verschillende inzittendenverzekeringen

Er zijn twee verschillende soorten inzittendenverzekeringen: de ongevallen inzittendenverzekering (OIV) en de schadeverzekering inzittenden. Het verschil is dat de OIV een vast bedrag uitkeert tot een bepaald maximum. Deze keert bovendien alleen uit bij blijvende invaliditeit of overlijden. In alle andere gevallen dekt de verzekering geen schade.

Dat geldt wel bij een schadeverzekering inzittenden (SVI). Bij zo’n verzekering wordt de echt geleden schade uitgekeerd. Dus ook als de smartphone van een inzittende kapotgaat door een ongeluk. Of als de inzittende letselschade oploopt zoals een gebroken arm. Een SVI biedt dus meer dekking dan een OIV, maar is in de regel ook iets duurder in premie. Welke verzekering je nodig hebt en of het echt nodig is, blijft een persoonlijke overweging.