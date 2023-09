Grote brand bij Teeling Petfood in FeanwÃ¢lden

Grote brand bij Teeling Petfood in Feanwâlden

ma 04 september 2023 08.14 uur

FEANWâLDEN - In de voormalige voerfabriek Teeling Petfood in Feanwâlden brak maandagochtend een grote brand uit. De zwarte rookwolken waren ruim een half uur lang goed te zien in de omgeving.

Meerdere brandweerploegen werden omstreeks 8.00 uur opgeroepen voor de brand. Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen uit één van de gebouwen op het terrein. Het hoge gebouw op het terrein heeft geen vlam gevat. Het betrof de lage loodsen waar het vuur woedde.

Even voor 9.00 uur werd duidelijk dat de brandweer succesvol is met blussen. De rookwolken werden wit en er was geen sprake van uitbreiding van de brand. Het vuur werd in het eerste uur van buitenaf bestreden. Er is daarna met behulp van een kettingzaag een deur geforceerd om binnen te komen.

Buren hadden uit voorzorg hun hele pand leeggehaald (auto's en karren) omdat ze aanvankelijk bang waren dat de brand zou overslaan. Uiteindelijk bleek daar geen sprake van en kon alles weer teruggezet worden.

Het verkeer moest vanwege de bestrijding van de brand enige tijd omrijden. Zo lagen er slangen op de weg vanaf Quatrebras richting Feanwâlden.

NL Alert

Omstreeks 8.20 uur werd er door de overheid een NL Alert verzonden met de oproep aan iedereen om binnen te blijven en ramen en deuren te sluiten in verband met de rookontwikkeling. Niet iedereen ontving het bericht direct. Sommige lezers melden dat ze de sms pas een half uur later hadden ontvangen.

Leegstaande fabriek

Na het faillissement van de fabriek in 2019 kwamen de gebouwen leeg te staan. Het inventaris is na het faillissement verkocht en de fabriek is twee jaar geleden ontmanteld.

