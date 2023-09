Kloostermop als startschot voor Monnikentocht Noardeast Fryslân

za 02 september 2023 11.02 uur

FEANKLEASTER - Onlangs is een originele eeuwenoude kloostermop overgedragen aan 'Museum Dokkum’. De kloostermop is beschikbaar gesteld door 'Frans Bergsma Oude Bouwmaterialen’ uit Damwoude.

De overdracht is het startschot voor de ontwikkeling van de 'Monnikentocht’ (ca 170 km) door Noardeast Fryslân welke voert langs locaties van kloosters, een abdij, uithoven, kerken en andere kenmerkende landschapselementen in de regio.

Bij de diverse locaties zal een verhaal beschikbaar komen om te informeren over vervlogen tijden waar we nu nog steeds de vruchten van plukken (denk aan polders, dijken, landbouwgrond, kerken, boerderijen etc.). De route kan gevolgd worden op fiets, lopend of anders.

Binnenkort komen routekaarten beschikbaar en eventueel komen er bordjes voor uitleg. In de toekomst willen we de route ook via een app beschikbaar maken. Het is iets door de regio en voor de regio.

Vrijwilligers gevraagd

De tocht is een initiatief van Jack Kazimier uit Feankleaster maar die kan nog hulp gebruiken om de route verder uit te werken. Lokale ondernemers kunnen de tocht ondersteunen en hun producten aan de man brengen, reizigers van een kopje koffie (of Kloosterbitter) voorzien, overnachtingen aanbieden of anders.

In samenwerking met lokale bakkers is reeds een 'Kloostermop’ (notenkoek) en heerlijke 'Nonnenkoek’ op de markt gebracht. Indien u belangstelling hebt om in de route te participeren, deze te steunen of hier als vrijwilliger aan mee te werken, dan kunt u een mail sturen naar jack@nr17.nl.