Dankzij samenwerking: thuismonitoring bij COPD

za 02 september 2023 10.33 uur

LEEUWARDEN - Met een feestelijke aftrap is per 1 september een nieuwe werkwijze van thuismonitoring bij COPD gestart. Deze primeur is het resultaat van een samenwerking tussen het WZA, Gezondheidscentrum Noorderpark, huisartsenpraktijk Dwingeloo, Dokter Drenthe en Naast-ZCN (Zorgcentrale Noord).

De nieuwe werkwijze van thuismonitoring bij COPD is uniek in Drenthe en biedt voordelen voor mensen met deze ziekte. Doordat verschillende zorgverleners samenwerken, kunnen mensen gebruikmaken van thuismonitoring, ongeacht of ze onder behandeling staan bij de huisarts of de specialist in het ziekenhuis.

Ander belangrijk voordeel is dat de thuismeetapp de gezondheid probeert de bevorderen. De app registreert niet alleen hoe het met iemand gaat, maar geeft de gebruiker ook tips en adviezen om zo goed mogelijk met de ziekte om te gaan.

Continuïteit

De betrokken zorgverleners hebben gezamenlijk afspraken gemaakt over wie wanneer actie onderneemt. Hierdoor ervaart iemand met COPD continuïteit in de zorg en krijgt men ondersteuning op maat.

"Door deze manier van thuismonitoring krijgt iemand met COPD veel beter inzicht in zijn of haar ziekte en kan hij of zij daardoor veel meer zelf de regie nemen", zegt Tanje Zwanenburg, transmuraal coördinator. "Door de gezamenlijke monitoring kunnen we bijvoorbeeld vroegtijdig longaanvallen signaleren en zorg leveren op het juiste moment door de juiste zorgverlener. Op die manier hopen we de chronische aandoening stabiel te houden."

Elkaar kennen

Bij het startmoment in Grand Café De Messchen in Assen waren onder andere aanwezig wethouder van de gemeente Assen Jan Broekema, Jetta Klijnsma (commissaris van de Koning in Drenthe) en een afvaardiging van Zilveren Kruis. Jetta Klijnsma vond het goed om te zien dat verschillende zorgverleners uit de regio de handen ineen hebben geslagen. "Het is mooi dat we elkaar in Drenthe zo goed kennen."

Patiënt centraal

Bij thuismonitoring bij COPD staat de patiënt centraal. Deze mensen gebruiken de Thuismeten-app van Luscii. Hierin vullen zij vragenlijsten en metingen in en krijgen ze informatie en adviezen op maat aangeboden. De ingevoerde gegevens worden gemonitord door Naast-ZCN en zij nemen contact met de patiënt op bij afwijkende waarden. Als er actie van de hoofdbehandelaar gewenst is, nemen zij ook contact op met de huisartsenpraktijk of longpoli.

Toekomstbestendige zorg

De zorg staat in Drenthe komend jaar voor grote uitdagingen. De zorgvraag stijgt, terwijl er minder personeel is en er niet meer geld bij komt. De nieuwe norm moet dan ook zijn; thuis, zelf en digitaal als het kan. Tanje Zwanenburg: "Alleen samen kunnen we de zorg toekomstbestendig maken."