De vlag wappert: tentoonstelling 'De traanjagers' is geopend

za 02 september 2023 10.21 uur

NES (NOARDEAST FRYSLâN) - De hele maand september is in Theaterkerk Nes de tentoonstelling 'De traanjagers' te zien en te beleven. De tentoonstelling over de walvisvaart en de biologie van de walvis werd vrijdagmiddag geopend door Anne-Goaitske Breteler, schrijfster van het boek De traanjagers en actrice Anna Drijver, met wie Breteler samen een Podimo-podcast maakte over hetzelfde thema.

Samen hesen ze, onder toeziend oog van vele belangstellenden én enkele voormalig walvisvaarders, de speciale vlag in top.

"Het onderwerp walvisvaart kwam elf jaar geleden in mijn leven en het heeft me sindsdien nooit meer losgelaten. Nu ik weer in de regio woon kom ik de oud-walvisvaarders die ik eerder interviewde geregeld tegen en hun verhalen blijven boeien. Ik hoor toch iedere keer weer wat nieuws", vertelde Breteler de aanwezigen.

Anna Drijver: "Ik wist eerst zo weinig van dit onderwerp uit onze geschiedenis, maar toen ik er meer over leerde besefte ik dat het heel belangrijk is dat deze verhalen over de walvisvaart gedeeld blijven worden en dat er context aan gegeven wordt. Ik ben er trots op dat met deze tentoonstelling er weer een laag wordt toegevoegd aan het in leven houden van deze verhalen."

De tentoonstelling

In de tentoonstelling, die te zien is van 1 tot en met 30 september, wordt op interactieve wijze het verhaal verteld over de voor- en naoorlogse walvisvaart, de biologie van de walvis en de hedendaagse kijk op de walvisjacht. Vooral jonge Friese mannen, op zoek naar avontuur, voeren voor langere tijd mee op de Willem Barendsz naar de Zuidelijke IJszee op jacht naar walvissen.

In de periode na de Tweede Wereldoorlog leverde de walvisvaart Nederland welvaart op, maar later veranderde de kijk op deze geschiedenis. De mannen, die eerder als helden ontvangen werden, kregen te maken met een ommekeer in de publieke opinie over de walvisvaart.

In de tentoonstelling, waar ook film en audio een bijzondere rol speelt, zijn voorwerpen te zien uit privécollecties van oud-walvisvaarders, afkomstig van o.a. de Willem Barendsz en hun reizen naar de Zuidelijke IJszee. Ook zijn er veel objecten afkomstig uit de collectie van de familie Vonk op Texel.

Lezingen, optredens en meer

Naast de tentoonstelling zijn er op verschillende momenten lezingen, optredens, een bierproeverij en kunnen belangstellenden op zaterdag 2 september live een uitzending van het NPO Radio 1 programma De Publieke Tribune bijwonen. Ook kunnen bezoekers van de tentoonstelling op vertoon van hun entreebewijs deelnemen aan het walvisvaarderscafé in Café De Bûnte Bok in Ljussens op 24 september. Let hierbij op: er zijn een beperkt aantal plekken en aanmelden is

noodzakelijk.

Café De Bûnte Bok in Ljussens is daarnaast op zaterdag 2 en zaterdag 16 september speciaal eerder geopend voor belangstellenden voor de muurschildering van de Willem Barendsz die dit jaar vijftig jaar oud is. Van 13.00 tot 17.00 uur is de muurschildering hier dan te bekijken.

Kijk voor meer informatie over de tentoonstelling en het randprogramma op www.theaterkerknes.nl

