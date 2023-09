Aardappelrooier belandt in sloot

vr 01 september 2023 22.40 uur

HALLUM - Een aardappelrooier is vrijdag aan het eind van de middag in een sloot beland langs de Jipperdastrjitte in Hallum. De bestuurder kwam met de schrik vrij.

De rooier zou in storing zijn geraakt. Op het moment dat de bestuurder het weiland op wilde rijden dacht hij naar de tweede versnelling te schakelen, maar helaas voor hem was dat niet het geval.

In plaats van dat de machine naar de tweede versnelling schakekelde, schoot hij in de achteruit. Vervolgens gaf de bestuurder gas. Met als gevolg dat de rooier in de sloot belandde. Met behulp van een trekker werd de rooier op spanning gehouden, zo werd voorkomen dat de rooier ging kantelen.

Een grote kraan is uiteindelijk ter plaatse gekomen en heeft de rooier omhoog getild. Met twee trekkers werd de rooier het land op getrokken.

