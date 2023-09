Fotograaf zakt weg in slik bij zeedijk van Peazens

vr 01 september 2023 11.23 uur

PEAZENS - Een fotograaf beleefde vrijdagochtend een paar spannende momenten toen hij tot aan de middel in het slik verdween bij de zeedijk van Peazens. Hij was buitendijks de Waddenzee aan het fotograferen.

De man was al een stuk het wad opgelopen en hij zakte opeens tot aan zijn middel in het slik. Een omstander die de man in nood zag, belde gelijk de brandweer.

Omdat de man laarzen droeg, kon hij aanvankelijk niet eenvoudig zichzelf lostrekken. Hij kon zijn voeten niet uit de laarzen halen en zijn laarzen niet uit het slik. Een vrouw op blote voeten is daarop naar de man gelopen om hem te helpen. Voor zover bekend, wist hij hem op dat moment zelf uit het drijfzand te trekken.

Op de bewuste plek zat vroeger een duiker waardoor het mogelijk is dat je zo maar een flink stuk weg kan zakken.

De man is na zijn avontuur rond 11.00 uur op blote voeten naar zijn auto gelopen. Hij is teruggereden naar Lauwersoog. De gealarmeerde brandweer is vrij snel afgebeld en niet meer ter plaatse geweest.