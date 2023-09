Megaboete voor man die met 175 km/u door Hallum scheurde

do 31 augustus 2023 16.30 uur

LEEUWARDEN - Een 26-jarige automobilist zal diep in zijn buidel moeten tasten om de verkeersboete te betalen die hij kreeg omdat hij met ruim 180 km/u over de Ljouwerterdyk in zijn woonplaats reed. "Het is heel erg dom van mij en het had nooit moeten gebeuren" was zijn reactie.

De man uit Hallum moest zich donderdag verantwoorden bij de kantonrechter in Leeuwarden. Op 8 oktober 2021 om 20.00 uur had hij de snelheidsovertreding begaan. Op de Ljouwerterdyk geldt een maximumsnelheid van 80 km/u. Na correctie bleek dat de man 95 km/u te hard had gereden.

De kantonrechter zei: "Ik ken de weg. Het slaat werkelijk nergens op, als je zo snel rijdt. Je bent toch helemaal van God los als je zoiets doet, waarom doet u dat?" De Hallumer antwoordde: "Ik moest snel, maar ja, dat is lulkoek. Ik moest snel weer aan het werk na het eten...."

Als akkerbouwer heeft de man flink op de blaren moeten zitten omdat hij niet meer mocht rijden terwijl hij het roze kaartje hard nodig heeft voor zijn werk. "Ik ben vier maanden mijn rijbewijs kwijt geraakt en mijn auto is in beslag genomen. Ik heb er wel van geleerd en het zal nooit weer gebeuren...."

De kantonrechter legde de man een geldboete op van 1800 euro. Dit bedrag was nog wat verlaagd omdat het inmiddels twee jaar later is. Ook kreeg hij een rijontzegging van 119 dagen. Deze periode is gelijk aan de tijd dat hij het roze pasje kwijt was geweest. De uitspraak was conform de eis van de officier van justitie.