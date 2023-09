Brandweer ontdekt oorzaak van rook in huis en redt kat

do 31 augustus 2023 16.05 uur

SURHUISTERVEEN - De brandweer van Surhuisterveen redde woensdagavond een kat uit een woning waar de rookmelder afging. Ook werd al snel de oorzaak van de rookontwikkeling in het huis ontdekt.

De buren aan de Grietmanstraat in Surhuisterveen hadden de melder gehoord en de brandweer om 22.30 uur gebeld.

In de woning was sprake van een lichte rookontwikkeling en de kat is gelijk uit de woning gehaald. De brandweerlieden moesten een deur forceren om binnen te komen.

Met de warmtebeeldcamera ging de brandweer op zoek naar de oorzaak van de brand. Dat bleek een oververhitte geurkaarshouder te zijn geweest. Het vuur was al gedoofd maar de brand had wel veel rook veroorzaakt. De houder is voor de zekerheid uit de woning gehaald.