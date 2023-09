Driezumer trapt na 35 jaar gaspedaal steviger in dan voorheen

do 31 augustus 2023 15.30 uur

LEEUWARDEN - Een 61-jarige automobilist uit Driezum moest zich donderdag verantwoorden bij de kantonrechter in Leeuwarden. De rechter wilde weten waarom hij na 35 jaar autorijden nu opeens regelmatig te snel reed.

De verdachte was opgeroepen vanwege het feit dat hij deze keer op 20 februari om 20.30 uur met 113 km/u (33 km/u te hard) over de Kolkhuizerweg bij Burdaard had gereden. Bij de politie had hij verklaard dat hij zijn leesbril niet op had gehad waardoor hij de snelheidsmeter niet zag.

Lenzen: probleem opgelost

De kantonrechter dacht dat zijn verklaring bij de politie komisch bedoeld was. De man uit Driezum dacht daar anders over. "Het was zeker geen grapje maar het feit wordt er niet anders van..." Hij had ook goed nieuws: "Inmiddels heb ik lenzen dus dat probleem is opgelost..."

Ander werk, meer overtredingen

"Hoe kan het dat u nu opeens op latere leeftijd zo in beeld komt bij justitie?" wilde de kantonrechter weten. In een paar jaar tijd had hij meerdere verkeersovertredingen op zijn naam gezet. De man verklaarde dat verandering van werk de oorzaak was.

Omdat hij nu veel meer kilometers maakt, gelooft hij dat de kans op overtredingen ook groter is geworden. In oktober 2022 werd de man nog veroordeeld tot een voorwaardelijke rijontzegging van 2 maanden.

Eis

De officier van justitie vond dat de man een 'gewaarschuwd man' was. Ze eiste een boete van 430 euro en een voorwaardelijke rijontzegging van 2 maanden. Ook wilde ze dat de straf uit 2022 nu ten uitvoer werd gebracht.

De 61-jarige verdachte zei dat hij er moeite mee had. Vooral ook de voorwaardelijke rijontzegging omdat hij met een schone lei wilde beginnen. Ook wees hij op het feit dat hij ook 35 jaar lang nooit te snel had gereden.

Ander oordeel

De kantonrechter wilde rekening houden met de man maar gaf hem niet wat hij wilde. Hij verhoogde de boete naar 600 euro en legde hem een voorwaardelijke rijontzegging van 2 maanden op (met een proeftijd van 2 jaar). Ook verlengde hij de voorwaardelijke straf uit 2022 met een jaar.

"Dit betekent dat u nu niet uw rijbewijs kwijt bent. Het is verder belangrijk dat u zich aan de regels moet blijven houden. U hoeft verder niet bang te zijn dat u de straf krijgt als u bijvoorbeeld 4 km/u te hard rijdt." aldus de kantonrechter.

De man had eerder aangegeven dat hij bang was dat hij voor het minste of geringste de straf kon krijgen. Via de 'wet Mulder' worden kleine overtredingen vrijwel altijd administratief afgedaan en wordt er niet gekeken naar eventuele voorwaardelijke straffen.