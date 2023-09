Racende pizzabezorger (20) 4 maanden zonder rijbewijs

do 31 augustus 2023 14.30 uur

LEEUWARDEN - Een 20-jarige pizzabezorger uit Dokkum racete met 100 km/u over de Harddraversdijk in zijn woonplaats. Als gevolg van deze overtreding moest hij het vier maanden zonder rijbewijs doen.

De politie registreerde de snelheid met de lasergun.

Laatste rit

De overtreding vond op 23 februari 2023 plaats om 19.53 uur. De Dokkumer was bezig met de laatste bezorging van een pizza. Hij deed de bezorging als bijbaantje naast zijn vaste werk bij een autobedrijf. Zijn rijbewijs werd ter plaatse door de politie ingevorderd.

Problemen op werk door invordering rijbewijs

Als gevolg hiervan kreeg hij veel problemen op zijn werk. Het bedrijf ligt tientallen kilometers van zijn woonplaats. Hij moest een tijd lang elke dag 20 km fietsen en een collega gaf hem het laatste stukje een lift per auto.

Eerder gepakt

"Het was dom van mij." zo liet hij donderdag weten bij de kantonrechter in Leeuwarden. Het was dubbel zo dom omdat hij al een gewaarschuwd mens was. In 2021 werd hij ook al veroordeeld voor te snel rijden. "Ik had er op dat moment echter niet bij stilgestaan" was zijn reactie daarop. Bij het CBR moest hij zo'n 1300 euro neertellen om via een cursus zijn rijbewijs weer terug te krijgen.

180 dagen

"Ik snap niet helemaal waarom u na geldboete van 1000 euro en rijontzegging opnieuw zo'n groot risico neemt." zo liet de kantonrechter de verdachte weten. Hij legde de man een rijontzegging op van 180 dagen waarvan 61 dagen voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar.

1030 euro

De man hoefde zodoende zijn rijbewijs niet meer opnieuw in te leveren. Ook kreeg hij een geldboete van 1030 euro voor de overtreding. Een eerder opgelegde voorwaardelijke rijontzegging werd verlengd met een proeftijd van een jaar. Als hij in de proeftijd opnieuw te snel rijdt dan liggen er nog '100 dagen rijontzegging' op hem te wachten.