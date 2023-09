Boete voor snelle Marumer die met 150 km over A32 reed

do 31 augustus 2023 14.05 uur

LEEUWARDEN - Een 24-jarige automobilist uit Marum wist wel dat hij wat te hard reed, maar schrok zich een hoedje toen een undercover politieauto hem van de A32 bij Heerenveen haalde. De man reed op 10 april 2023 rond 17.20 uur 150 km/u ter hoogte van Oldeholtwolde.

De man was met vrienden onderweg naar huis en ze waren in de feeststemming omdat ze een prijs hadden gewonnen op een paardenkeuring. "Ik had wel door dat ik te hard reed maar niet zo hard....." De vreugde maakte abrupt plaats voor een ijzige stilte toen ze aan de kant werden gezet door de politie. "Ik hoorde gelijk dat ik mijn rijbewijs kwijt was....."

Ruim vijf jaar geleden was het de jongeman ook al eens overkomen. en een en ander kwam hem dit jaar (opnieuw) duur te staan. Zo moest hij bij het CBR een cursus Lichte Educatieve Maatregel Gedrag en verkeer (LEMG) volgen voor ruim 800 euro. Hij was zijn rijbewijs twee maanden kwijt en door een fout duurde het nog twee weken langer voordat hij het terugkreeg.

Omdat de man vijf jaar geleden ook al eens te snel had gereden concludeerde de officier van justitie dat het niet de eerste keer was. "Ik hoop dat u vanaf nu op de snelheidsmeter kijkt en u aan de snelheid houdt." Ze eiste een rijontzegging van 59 dagen en een geldboete van 600 euro. Ze had dit bedrag met 140 euro verlaagd vanwege het feit dat er problemen waren geweest met de verzending van het rijbewijs naar justitie.

De kantonrechter kon zich in de eis vinden en legde deze straf op.