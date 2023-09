Man rijdt met 62 km/u door Kollumersweach: 406 euro boete

do 31 augustus 2023 13.30 uur

LEEUWARDEN - Een 41-jarige man uit Kollumersweach moet 406 euro boete betalen omdat hij met 62 km/u door een 30 km zone in zijn woonplaats reed. Zijn snelheid werd op 8 september 2022 om 8.28 uur gemeten door de politie.

De Kollumersweachster was het niet eens met de boete die hij had ontvangen omdat er in de brief 50 km stond in plaats van 30 km. Hij ging in verzet.

Klopt niet...

"Het hele verhaal klopt gewoon niet. Er stond in de brief dat je 50 km/u mocht rijden." zo betoogde hij donderdag bij de kantonrechter in Leeuwarden. "De 30 km borden staan er sinds dit jaar, daarvoor waren ze niet duidelijk zichtbaar." De kantonrechter dacht daar anders over: "Ik heb ze op de streetview beelden wel gezien...."

Dodelijk ongeval

De man gaf aan dat het voor hem een principekwestie was. De officier van justitie was niet onder de indruk en zij wees de man op het feit dat er in 2018 nog een dodelijk ongeval op de weg plaatsvond als gevolg van te hard rijden. Zij vond de geldboete van 406 euro (die de man had gekregen) passend.

De kantonrechter vond dat er wel degelijk een fout was gemaakt en dat de man te snel had gereden. De fout in de brief doet daar verder niets aan af. Als inwoner van het dorp had het voor de man duidelijk moeten zijn: "U zou het moeten weten."

De boete van 406 euro blijft staan. De man gaf tijdens de zitting aan direct in hoger beroep te willen gaan.