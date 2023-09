Gaslekkage aan Welgelegen in Jubbega

wo 30 augustus 2023 10.28 uur

JUBBEGA - De brandweer moest woensdag om 9.55 uur uitrukken voor een gaslekkage aan de Welgelegen in Jubbega. Met een grondboor was er per ongeluk een gasleiding in de grond geraakt.

De situatie ter plaatse werd door de brandweerlieden veiliggesteld. Er werd onder andere lint gespannen om mensen op afstand te houden. Medewerkers van Liander kwamen ter plaatse om de gaslekkage te verhelpen.