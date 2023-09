Brandweer redt vrouw uit spooklift van Oranjestins

wo 30 augustus 2023 09.37 uur

BURGUM - De bewoonster van de Oranjestins aan de Prinses Margrietstraat in Burgum beleefde woensdagochtend enkele angstige momenten. Ze zou de krant ophalen en kwam vast te zitten in de lift van haar wooncomplex. Via de intercom wist ze alarm te slaan.

De brandweer van Burgum werd om 9.00 uur opgeroepen om haar te redden. De manschappen waren razendsnel ter plaatse en hadden de vrouw binnen enkele minuten uit de lift getild nadat ze de deur hadden geopend.

De lift mag zo langzamerhand een spooklift genoemd worden. De lift kent een lange geschiedenis van storingen en het leek de laatste tijd beter te gaan. Niets is echter minder waar, zo weet een bewoner van het complex.

Hij liet weten dat de lift dinsdag ook al te kampen had met een storing. Hij neemt het liefst de trap maar helaas lukt hem dat ook niet altijd. Verder zijn een aantal bewoners op de tweede en derde verdieping volledig afhankelijk van de lift omdat ze niet goed ter been zijn of rijden in een scootmobiel.

Andere bewoners hadden inmiddels ook contact opgenomen met verhuurder Accolade. Zij zouden een monteur sturen.