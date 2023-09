Echtpaar Hoogsteen-van Dijk uit Burgum 60 jaar getrouwd

di 29 augustus 2023 16.44 uur

BURGUM - Ter ere van het 60-jarige jubileum van Wierd Hoogsteen en Fija van Dijk bracht burgemeester Jeroen Gebben dinsdag het echtpaar een bezoek om hen te feliciteren met deze mijlpaal.

Halverwege de jaren '50 verbleef Wierd gedurende enige tijd in Drenthe bij familie. Daar ontmoette hij Fija van Dijk, die haar jeugd doorbracht in Broekhuizen/Ruinerwold.

Tijdens hun ontmoeting sprong de vonk over tussen hen. In 1963 besloten ze in het huwelijksbootje te stappen in Burgum en vonden ze een woning aan de Inialoane in Garyp. Na twee jaar verhuisde het paar naar de Eendrachtsweg, waar ze hun nieuwe thuis vonden.

Op 14-jarige leeftijd verliet Wierd de schoolbanken om aan de slag te gaan als boerenhulp. Al vrij snel haalde hij zijn rijbewijs voor zowel auto als vrachtauto, met als doel om chauffeur te worden. Zijn carrière begon met een periode van 8 jaar in de fabriek bij Rendac. Vervolgens maakte hij binnen Rendac de overstap naar chauffeur, wat hij maar liefst 32,5 jaar heeft gedaan. Fija werkte bij de huisarts, maar stopte na haar huwelijk met haar werk en zorgde voor het huishouden en de kinderen.

Wierd en Fija hebben een groentetuin in het volkstuinencomplex bij de Kruiskerk in Burgum. Tuinieren is een hobby die het stel nog altijd leuk vindt. Mevrouw ging altijd graag fietsen en was jaren lid van het zangkoor in Garyp.

