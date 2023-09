Vals geld in Drogeham: vrouw gaat vrijuit na gebrekkig onderzoek

di 29 augustus 2023 15.38 uur

DROGEHAM - "Ik herken jou daar ook wel in…" was de reactie van een politieman toen hij beelden van een Ring Video deurbel toonde tijdens het verhoor. Enkele inwoners van Drogeham meenden eerder al te zien dat het om een 27-jarige vrouw uit Leeuwarden ging. Zij zou in het dorp mobiele telefoons hebben gekocht met vals geld.

Zichtbaar gestrest zat ze op het politiebureau, nadat ze vroeg in de ochtend, rond 7.00 uur, uit haar bed was gehaald. Ze maakte zich vooral zorgen over haar jonge zoontje die ze thuis had moeten achterlaten.

IMEI-nummer

De vrouw werd verdacht van het betalen met valse biljetten van 50 euro. Met dit nepgeld was er op 8 en 9 december 2021 driemaal een telefoon gekocht in Drogeham. De politie had haar getraceerd via het IMEI-nummer van een Samsung S10, die ze sinds januari 2022 gebruikte.

Eerst geseponeerd

​Het duurde echter maanden voordat de politie haar op het spoor kwam. De officier van justitie zag namelijk aanvankelijk niets in de zaak. Pas nadat twee gedupeerden via het gerechtshof een klacht hadden ingediend, werd besloten tot vervolging over te gaan. Tijdens het verhoor kon de vrouw - gezien de tijd die was verstreken - zich niet exact herinneren in welke plaats nabij Leeuwarden ze de telefoon had gekocht. Ze meldde wel dat ze per bank had betaald.

Gebrekkig onderzoek

De politierechter in Leeuwarden vond dinsdag dat de politie in het onderzoek tekort was geschoten. "U heeft wel iets weg van degene in de video maar er kan onvoldoende worden vastgesteld dat u dat echt bent." De vrouw in de video droeg bovendien een capuchon en mondkapje. Ook had de politie nagelaten onderzoek te doen naar fysieke kenmerken van de persoon, zoals lengte. De verdachte ontkende steeds dat zij het was.

Simkaart

Ze vertelde de politie dat ze de Samsung S10 via Marktplaats had gekocht en de telefoon kort daarna in gebruik had genomen. Dit kwam overheen met de gegevens van de provider. Niet in december maar op 2 januari werd haar simkaart actief in het gewraakte toestel.

Ze had de telefoon ook direct afgegeven bij de politie voor onderzoek en herinnerde zich dat ze de telefoon voor 300 euro had gekocht van twee mannen, vermoedelijk van Afghaanse afkomst, had gekocht.

Andere werkelijkheid

Advocaat Evert Kuiters benadrukte dat de werkelijkheid soms anders is dan het lijkt. "Door de gegevens van het IMEI-nummer leek het allemaal wel beslist te zijn." Hij vond het ook vreemd dat er nooit diepgaand onderzoek naar de telefoon is gedaan. De gedupeerden beschreven iemand met een lichtgetinte huidskleur en Marokkaans accent, wat niet overeenkwam met de verdachte.

Vrijspraak

De politierechter sprak de vrouw vrij. Voor hem lag er nog meer bewijs voor haar onschuld. Zo vond haar toenmalige vriend later nog een overschrijving van 300 euro met de omschrijving 'S10'. Hij had destijds voor haar betaald omdat haar online bankrekening niet werkte.

Opgelucht

"En de telefoongegevens beginnen op de dag dat u de telefoon heeft gekocht...." Voor de rechter was dit voldoende om haar, na meer dan een jaar van stress, met een gerust hart naar huis te laten gaan.