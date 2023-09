Eilanders stelen 28 bordjes van Natuurmonumenten

zo 27 augustus 2023 14.32 uur

SCHIERMONNIKOOG - In de nacht van zaterdag op zondag heeft de politie twee mannen, van 36 en 39 jaar oud, woonachtig op Schiermonnikoog, aangehouden op verdenking van diefstal van verkeersborden van Natuurmonumenten. De mannen werden op heterdaad betrapt.

Bij de aanhouding trof de politie in totaal 28 gestolen borden aan, evenals gereedschap dat vermoedelijk werd gebruikt om de borden te verwijderen.

Het onderzoek naar de diefstal is in volle gang. De politie is momenteel aan het onderzoeken of het duo ook betrokken kan zijn bij eerdere diefstallen van soortgelijke borden op het eiland.