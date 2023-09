Tweede editie De Bokkepartij in Ljussens

za 26 augustus 2023 22.20 uur

LJUSSENS - Zaterdagmiddag vond in Ljussens de tweede editie plaats van De Bokkepartij in de straten van Ljussens. Er werd gekaatst met een tennisbal.

In het dorp waren in de straten 16 perken uitgezet en er deden 46 parturen mee. 16 in de A-klasse, 17 in de B-klasse en 13 in de dames-klasse.

Na de finale was er live muziek van Benno and the Blondies. De kaatspartij werd georganiseerd door cafe De Bonte Bok in samenwerking met vele vrijwilligers.

FOTONIEUWS