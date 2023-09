Dode bij eenzijdig ongeval op Holwerderweg bij Dokkum

za 26 augustus 2023 18.24 uur

BOARNWERT - Bij een eenzijdig ongeval op de Holwerderweg (N356) bij Boarnwert is zaterdag de 29-jarige Daniël Visser uit Holwert om het leven gekomen. Even voor 18.00 uur kwam hij met zijn auto in botsing met een boom.

De politie en twee ambulances kwamen ter plaatse voor de eerste hulpverlening. De traumaheli werd ook gealarmeerd voor het ongeval maar is uiteindelijk niet meer geland.

Een getuige laat weten dat hij de auto 180 graden zag draaien in de berm, het bleek dat het voertuig tegen een boom was geklapt en door de klap een paar meter richting de weg werd gedrukt. Hij zag verder dat er even later vlammen tot een meter hoog uit de motor kwamen die naast de auto lag. De brand was kortstondig en was al uit toen de brandweer arriveerde.

De getuige heeft met een andere omstander eerste hulp verleend aan het slachtoffer. Zij zijn gelijk begonnen met reanimeren van de bestuurder. Aanvankelijk konden ze het portier van de auto niet open krijgen. De hulpverlening werd korte tijd later overgenomen door het ambulancepersoneel. Alle hulp mocht uiteindelijk niet meer baten, het slachtoffer is ter plaatse overleden. Hij zat alleen in de auto.

Het ongeval vond plaats in de flauwe bocht van Holwert naar Dokkum net voorbij de afslag naar Raard. De brandweer heeft schermen geplaatst tijdens de hulpverlening.

De politie heeft ter plaatse technisch onderzoek verricht en sporen vastgelegd. Na het onderzoek werd het slachtoffer door de brandweer uit de auto gehaald, waarna de auto door een bergingsbedrijf geborgen kon worden.

