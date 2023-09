Celstraf voor Kollumer (59) voor betasten buurvrouw

vr 25 augustus 2023 18.40 uur

LEEUWARDEN - De meervoudige kamer van de rechtbank in Leeuwarden deed vrijdag uitspraak in de zaak van een 59-jarige man uit Kollum. Hij werd beschuldigd van het betasten van zijn buurvrouw in een steeg in 2021.

De man uit Kollum werd veroordeeld tot 92 dagen celstraf, waarvan 90 dagen voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar. Hij had reeds twee dagen in voorarrest doorgebracht. Als aanvullende voorwaarden moet hij zich laten behandelen bij Verslavingszorg Noord Nederland (VZNN), en meewerken aan middelencontrole gericht op alcoholgebruik.

Dna op kleding

Op de bewuste avond trof het slachtoffer haar buurman onverwacht aan in een steeg. Deze confrontatie leidde tot ongewenste intimiteiten. Een later uitgevoerd dna-onderzoek ondersteunde de beschuldigingen van het slachtoffer.

Steunbewijs

De rechtbank verwierp het argument van de verdediging dat één getuige onvoldoende zou zijn. Additioneel steunbewijs, zoals de verklaringen van de vriend en de buurvrouw, samen met de eigen verklaring van de verdachte, versterkten de overtuiging van de rechtbank.

Bedreiging

Na de aangifte uitte de man bedreigingen bij een buurman, welke hij later zelf bij de politie bevestigde. Zo legde hij uit wat hij bedoelde met 'omschieten'.

De eis van de officier van justitie was gelijk aan de uitspraak van de rechtbank. Het gevorderde smartengeld van 1000 euro werd ook toegekend.