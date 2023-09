Burgumer veroordeeld voor betrokkenheid bij kluisroof in Wâlterswâld

vr 25 augustus 2023 16.20 uur

BURGUM - De rechtbank in Leeuwarden deed vrijdag uitspraak in de zaak van een 38-jarige man uit Burgum. De man moest begin augustus voorkomen vanwege zijn betrokkenheid bij een kluisroof in 2006 aan de Fuldastraat in Wâlterswâld.

De meervoudige kamer kwam vrijdag tot een schuldigverklaring zonder oplegging van straf of maatregel.

De rechtbank achtte bewezen dat de man wel betrokken is geweest bij de inbraak. Immers, hij gaf het zelf toe tijdens het gesprek met de gedupeerde in het Van der Valk hotel in Hurdegaryp. De braaksporen kwamen overeen met zijn verhaal dat hij het raam had geopend met een schroevendraaier.

Omdat niet vast is komen te staan dat er een nauwe samenwerking was, werd de verdachte vrijgesproken voor het medeplegen van de diefstal. Hij werd wel veroordeeld voor medeplichtigheid. Hij had wel een beperkte rol bij de inbraak. "Hij werd vanwege een drugsschuld oonder druk gezet en heeft daarom het raam opengebroken. Uit niets blijkt dat hij op hoogte was van het wegnemen van de kluis."

Het lange tijdsverloop en het feit dat het slachtoffer volhardend op zoek ging naar de daders zorgden voor verzachtende omstandigheden in het oordeel. "U bent op vervelende manier benaderd door de aangever...."

Ook hield de rechtbank rekening met het feit dat hij destijds een negatief sociaal netwerk had en dat daar nu geen sprake meer van is. Het opleggen van een straf na 17 jaar dient geen doel meer. De vordering (245.264 euro) van het slachtoffer werd niet ontvankelijk verklaard, mede ook vanwege het feit dat hij geen administratie had bijgehouden.

De officier van justitie eiste twee weken geleden een voorwaardelijke werkstraf van 60 uur.